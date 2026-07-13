Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), yeni bir ihalede en avantajlı teklifi verdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, TOROSLAR EDAŞ tarafından düzenlenen "Recloser Alımı" ihalesini kazandı.

Şirket ile TOROSLAR EDAŞ arasında sözleşmenin 17 Temmuz 2026 Cuma günü imzalanması planlanıyor.

TOROSLAR EDAŞ'TAN SÖZLEŞME DAVETİ

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre Europower, TOROSLAR EDAŞ tarafından gerçekleştirilen "Recloser Alımı" ihalesine katılarak en avantajlı teklifi sundu.

İhale sonucunda TOROSLAR EDAŞ, ilgili iş kapsamında şirketi sözleşme imzalamaya davet etti.

SÖZLEŞME BEDELİ 4,75 MİLYON DOLAR

Şirketin açıklamasına göre sözleşmenin baz bedeli 4 milyon 745 bin ABD doları olarak belirlendi.

Güncel kur üzerinden hesaplandığında sözleşme tutarı yaklaşık 223 milyon 15 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Sözleşmenin 17 Temmuz 2026 Cuma günü taraflar arasında imzalanması bekleniyor.

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