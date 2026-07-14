Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz 2026 zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %17,76, memur ve memur emeklileri için ise %13,52 oranındaki zam kesinleşti. Gözler şimdi zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihlere çevrildi.

ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayı maaş artışları kesinleşti.

Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,76

Memur ve memur emeklileri: %13,52 oranında zam alacak.

Örneğin, 25 bin TL kök aylığı bulunan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı 29 bin 440 TL'ye yükselecek.

Memur maaşlarında ise %13,52'lik artışın yanı sıra 1.000 TL seyyanen ödeme de uygulanacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla birlikte bazı maaşlar şöyle değişti;

En düşük memur maaşı (lise mezunu): 59.896 TL → 68.994 TL

Üniversite mezunu memur maaşı: 62.403 TL → 71.839 TL

En düşük memur emekli aylığı: 26.889 TL → 31.524 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS SÜRECİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan kanun teklifinde, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 5,1 milyon emekli düzenlemeden yararlanacak.

SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Tahsis numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri şöyle;

Tahsis numarasının son rakamı Ödeme tarihi 9 17 Temmuz 7 18 Temmuz 5 19 Temmuz 3 20 Temmuz 1 21 Temmuz 8 22 Temmuz 6 23 Temmuz 4 24 Temmuz 2 25 Temmuz 0 26 Temmuz

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise şu tarihlerde hesaplara yatırılacak;