BMW, ABD pazarında satışa sunulan bazı modellerinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle geri çağırma süreci başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, toplam 29 bin 119 araç geri çağırma kapsamına alındı.

Geri çağırma kararının, BMW 530e xDrive, 740Le xDrive ve bazı iPerformance modellerini kapsadığı belirtildi. Ancak düzenleyici kurum tarafından etkilenen araçların model yıllarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SORUNUN KAYNAĞI MARŞ RÖLESİNDEKİ KOROZYON

Yetkililerin açıklamasına göre sorun, motor marş rölesinde oluşabilecek korozyondan kaynaklanıyor. Nem ve diğer dış etkenler nedeniyle meydana gelebilen korozyonun ilerlemesi, elektrik akımının sağlıklı şekilde iletilmesini engelleyerek marş sisteminde aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açabiliyor.

Uzmanlar, arızanın ilk aşamada aracın geç çalışması veya hiç çalışmaması şeklinde kendini gösterebileceğini, ilerleyen durumlarda ise yangın riskini artırabileceğini belirtiyor.

PARÇA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

BMW, geri çağırma kapsamındaki araçlarda marş motorunu yetkili servislerde ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerinden onarım ve parça değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Geri çağırma sürecinin, araçların şasi numaraları üzerinden yürütülmesi beklenirken, açıklanan kararın yalnızca ABD pazarındaki araçları kapsadığı ifade edildi. Türkiye'de satılan BMW modellerinin geri çağırmaya dahil olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.