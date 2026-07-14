Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in (BTC) tarihindeki en parlak yükseliş potansiyelini tamamlamış olabileceğini belirterek, varlığın 10 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceği sert bir düşüş riski taşıdığını savundu.

EN İYİSİ GERİDE KALDI

Bloomberg'in kıdemli analisti, 2020 ve 2021 yıllarında küresel ekonomileri desteklemek amacıyla uygulanan devasa parasal genişleme dönemlerinin, Bitcoin için "ulaşılabilecek en kusursuz zirveyi" temsil ettiğini ileri sürdü.

Hisse senedi piyasalarının rekor seviyeleri zorlamasına rağmen, Bitcoin'in 2 Haziran'dan bu yana 2021 yılındaki yaklaşık 69 bin dolarlık tarihi zirvesinin altında bir performans sergilemesi McGlone'un bu tezini güçlendiriyor.

Analiste göre lider kripto para biriminde milyonerler yaratan o agresif ve bağımsız değer artış dönemi artık sona ermiş olabilir.

KORELASYON TEHLİKESİ: S&P 500 İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Bitcoin ilk çıktığı yıllarda geleneksel finans sisteminden bağımsız, enflasyona karşı koruma sağlayan bir "dijital altın" alternatifi olarak lanse edilmişti. Ancak McGlone, gelinen noktada bu özelliğin büyük ölçüde zayıfladığını şu teknik verilerle ortaya koyuyor:

• Korelasyon Artışı: Bitcoin’in S&P 500 endeksi ile olan 60 günlük korelasyonu, 2019 yılında yaklaşık -0,10 (bağımsız) seviyesindeyken, 10 Temmuz itibarıyla 0,60 seviyesine kadar tırmandı.

• Riske Duyarlılık: Bu durum, Bitcoin’in artık küresel risk iştahına ve borsa endekslerine göbekten bağlı, yüksek riskli bir teknoloji hissesi gibi davrandığını gösteriyor.

McGlone, S&P 500 gibi ana akım riskli varlık endekslerinde yaşanabilecek ufak çaplı bir düzeltmenin veya geri çekilmenin, kaldıraçlı ve spekülatif kripto para piyasasında bir çığ etkisi yaratabileceğini ve BTC fiyatını 10 bin dolarlık dip arayışına sürükleyebileceğini vurguladı.

"DİJİTAL ALTIN" KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞMA

Sektörde milyonlarca rakip token ve altcoin’in ortaya çıkmasının pazarı sulandırdığına değinen tecrübeli stratejist, Bitcoin'in sınırlı arz avantajının, her gün üretilen sınırsız alternatif token çöplüğü içinde cazibesini yitirmeye başladığını ekledi.

McGlone'a göre bu ekosistem genişlemesi, Bitcoin'i eşsiz bir değer saklama aracı olmaktan çıkarıp, spekülatif bir finansal enstrümana dönüştürüyor.

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