Bitcoin piyasasındaki başarılı tahminleriyle tanınan deneyimli analist Peter Brandt, yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir değerlendirme paylaştı. Brandt, Bitcoin'de yeni rekor yükseliş başlamadan önce bir dip daha görülebileceğini belirtirken, alım fırsatı için Eylül-Ekim 2026 dönemine işaret etti.

PETER BRANDT'TAN BITCOIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

1975 yılından bu yana finansal piyasalarda işlem yapan ve teknik analizleriyle tanınan Peter Brandt, Bitcoin'in uzun vadeli fiyat döngüsüne ilişkin yeni beklentilerini paylaştı.

2018 yılında Bitcoin'in 10 bin dolar seviyesinden 4 bin doların altına gerileyebileceğini öngören Brandt, son analizinde yeni yükseliş öncesinde bir geri çekilme daha yaşanabileceğini ifade etti.

BITCOIN'DE ALIM FIRSATI İÇİN TARİH VERDİ

Brandt, Bitcoin'in geçmiş döngülerine benzer hareket etmesi halinde yatırımcılar açısından en uygun alım fırsatının Eylül-Ekim 2026 döneminde oluşabileceğini belirtti.

Analiste göre bu süreçte Bitcoin'de son bir dip görüldükten sonra yeni yükseliş döngüsü başlayabilir.

HEDEF 300 BİN İLE 500 BİN DOLAR

Peter Brandt'ın analizine göre yeni yükseliş dalgasıyla birlikte Bitcoin fiyatı 2029 yılına kadar 300 bin ila 500 bin dolar aralığına ulaşabilir.

Brandt, birkaç ay önce paylaştığı analizde üst hedef olarak 250 bin dolar seviyesini öngörürken, son değerlendirmesinde bu hedefi 500 bin dolara yükseltti.

MEVCUT FİYATA GÖRE 5 İLA 8 KAT POTANSİYEL

Brandt'ın değerlendirmesini paylaştığı dönemde Bitcoin yaklaşık 64 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Buna göre; 300 bin dolar hedefi mevcut seviyeye göre yaklaşık 5 kat, 500 bin dolar hedefi ise yaklaşık 8 kat yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Deneyimli analist, paylaştığı fiyat hedeflerinin kesinlik taşımadığını da vurguladı.

Brandt, analizlerinin geçmiş fiyat döngüleri ve teknik göstergelere dayandığını, yatırım kararlarının yalnızca bu tahminlere göre verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.