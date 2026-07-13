Bitcoin, ABD ile İran arasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini artırmasıyla satış baskısı altında kalırken, 62 bin 743 dolara gerileyerek tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında işlem gördü.

BITCOIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Kripto para piyasasında risk iştahının zayıflamasıyla Bitcoin, TSİ 09.15 itibarıyla yüzde 1,8 değer kaybederek 62 bin 743 dolar seviyesine geriledi. Hafta sonundan bu yana devam eden satış baskısı, kripto para piyasasının genelinde etkisini hissettirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ BELİRSİZLİK PİYASALARI SARSTI

ABD ile İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin çelişkili açıklamalar yapması küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

ABD, stratejik su yolunda deniz trafiğinin sürdüğünü açıklarken, İran geçişlerin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Artan jeopolitik belirsizlik, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklardan çıkış yapmasına neden oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BITCOIN'İ BASKILADI

Gerilimin ardından petrol fiyatlarının sert yükselmesi, enerji kaynaklı enflasyonun yeniden hızlanabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Analistler, enflasyon baskısının artması halinde ABD başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğini değerlendiriyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi sunmayan ve yüksek riskli varlıklar arasında görülen Bitcoin üzerinde baskı oluşturuyor.

REKOR SEVİYENİN YAKLAŞIK YÜZDE 50 GERİSİNDE

Bitcoin, ekim ayında gördüğü tarihi zirvenin ardından yaşadığı değer kaybıyla rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam ediyor.

Öte yandan yatırımcıların son dönemde yapay zeka odaklı teknoloji hisselerine yönelmesi de kripto varlıklara olan talebin zayıflamasında etkili oldu.

BITCOIN ETF'LERİNDE ÇIKIŞ SÜRÜYOR

SoSoValue verilerine göre, Bitcoin spot ETF'lerinden üst üste sekiz haftadır para çıkışı yaşanıyor.



Kurumsal yatırımcıların ilgisindeki zayıflamaya işaret eden bu tablo, kripto para piyasasında satış baskısını artıran unsurlar arasında gösteriliyor.