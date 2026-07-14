Yeni hedef fiyat, hisse için yüzde 53,13'lük prim potansiyeline işaret etti.

Aracı kurumların Türkiye Sigorta A.Ş. (BIST: TURSG) hisselerine yönelik hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor.

Ünlü&Co, 14 Temmuz tarihli analizinde Türkiye Sigorta hisseleri için hedef fiyatını 9,00 TL'den 10,00 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini ise değiştirmedi.

Açıklanan raporda, TURSG hissesinin son kapanış fiyatı 6,53 TL olarak baz alınırken, yeni hedef fiyat hisse için yüzde 53,13 prim potansiyeli ortaya koydu.

TURSG hisseleri yazım sırasında yüzde 2,52 yükseldi. Haftalık bazda yüzde 8 yükseldi. Yazım sırasında 6,56 TL’den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.