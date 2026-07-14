Elektrik malzemeleri sektöründe işlem gören şirketlerin piyasa değerlerine göre sıralaması güncellendi. 14 Temmuz 2026 tarihli verilere göre sektörün en değerli şirketi ASTOR oldu.

Yaklaşık 317,364 milyon TL piyasa değeriyle ilk sırada yer alan ASTOR'u, 58,476 milyon TL piyasa değeriyle Europower Enerji (EUPWR) izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 38,111 milyon TL piyasa değeriyle Beta Enerji (BETAE) yer aldı.

Sektörde en yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 şirket ise şöyle sıralandı:

Sıra Hisse Piyasa Değeri 1 ASTOR 317,364 milyon TL 2 EUPWR 58,476 milyon TL 3 BETAE 38,111 milyon TL 4 ULUSE 22,800 milyon TL 5 GEREL 12,880 milyon TL 6 PRKAB 7,495 milyon TL 7 EKOS 6,776 milyon TL 8 ALVES 3,920 milyon TL 9 SAYAS 3,546 milyon TL 10 EMKEL 3,048 milyon TL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 324.75 10.331.864.725,75 % -2.62 13:16 ASELS 348.75 6.868.076.871,50 % -1.06 13:16 ASTOR 322.75 6.102.963.691,25 % 1.49 13:16 YKBNK 34.16 5.232.483.747,38 % 0.18 13:16 SASA 2.52 4.705.297.360,71 % -1.18 13:16 Tüm Hisseler

Kaynak: Stockeys

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