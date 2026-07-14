Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,74 düşüşle 13.988,40 puandan başladı. Gün içerisinde kayıplarını azaltan endeks, TSİ 12.10 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 14.088 puandan işlem gördü.

Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, yatırımcıların yakından takip ettiği günün en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri de belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 5 HİSSE

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da en fazla prim yapan hisseler şu şekilde sıralandı:

Beta Enerji (BETAE): %9,99

İsvea Seramik (ISVEA): %9,98

Mogan Enerji (MOGAN): %9,96

Verusa Holding (VERUS): %9,96

Golda Gıda (GOLDA): %9,96

Öte yandan, günün en çok yükselen ilk 5 hissesi arasında son dönemin halka arzları dikkat çekti. Beta Enerji (BETAE), İsvea Seramik (ISVEA) ve Golda Gıda (GOLDA), yüzde 9'un üzerindeki yükselişleriyle yatırımcıların odağına yerleşti.

EN ÇOK DÜŞEN İLK 5 HİSSE

Günün ilk yarısında en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %-9,98

İhlas Haber Ajansı (IHAAS): %-9,95

Big Medya Teknoloji (BIGTK): %-8,88

QNB Finansal Kiralama (QNBFK): %-6,42

Ekiz Yağ ve Sabun (EKIZ): %-5,54

BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı seyrini sürdürürken, yatırımcılar hem endeksin yönünü hem de özellikle yeni halka arz hisselerindeki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor.

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