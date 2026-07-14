Seçim kampanyalarında kripto paraları "finansın geleceği" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın, kişisel servet yönetiminde oldukça temkinli ve geleneksel bir yol izlediği belgelendi.

Resmi raporlar, Trump'ın kripto projelerinden kazandığı milyarlarca doları geleneksel hisse senedi ve tahvillere aktardığını gösteriyor.

KRİPTODAN 1,4 MİLYAR DOLAR GELİR, GELENEKSEL PORTFÖYDE 4 KAT BÜYÜME

Reuters’ın, ABD Hükümet Etik Ofisi’ne (OGE) sunulan resmi mali bildirim belgelerine dayandırdığı habere göre Donald Trump, kripto para dünyasındaki girişimlerinden adeta para bastı.

Trump, ortağı olduğu merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial (WLFI) ve kendi adını taşıyan Official Trump (TRUMP) memecoin başta olmak üzere çeşitli kripto projelerinden 1,4 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Kriptodan gelen bu devasa nakit akışıyla eş zamanlı olarak Trump'ın geleneksel yatırım portföyü rekor düzeyde büyüdü.

2024 sonunda 225 milyon ila 608 milyon dolar aralığında olan hisse senedi ve tahvil yatırımları, 2025 yılı sonunda 703 milyon dolar ile 2,6 milyar dolar arasına ulaştı.

Bu tablo, geleneksel portföyün en az 4 kat büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Her ne kadar resmi belgeler kripto kazançlarının tam olarak hangi hisse senetlerine veya tahvillere aktarıldığını detaylandırmasa da iki portföy arasındaki ters orantılı büyüme paranın adresini net bir şekilde işaret ediyor.

"SÖYLEMLE EYLEM ÇELİŞİYOR"

Eski ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Timothy Massad, Trump'ın bu yatırım stratejisini oldukça manidar bulduğunu belirtti.

Massad, Trump’ın kamusal alanda kripto paraları hararetle savunup "geleceğin finansal sistemi" ilan etmesine rağmen arka planda kısa vadeli kripto kazançlarını hızla realize edip (nakde dönüp) bunları en güvenli liman olan geleneksel finansal enstrümanlara park etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

DİJİTAL VARLIKLARDAN TAMAMEN KOPMUŞ DEĞİL

Geleneksel finansa devasa bir kayma yaşansa da Trump, kripto dünyasındaki ayak izini tamamen silmiş değil. Bildirim belgelerine göre Trump ve ilişkili şirketler dijital varlık piyasasında hâlâ çok ciddi pozisyonlar tutuyor:

• BTC ve ETH Rezervi: Trump’a bağlı şirketlerin elinde 2025 sonu itibarıyla en az 160 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) bulunuyor.



• WLFI Token Gücü: Trump, kişisel olarak yaklaşık 15,75 milyar adet WLFI tokenine sahip ve bu varlıkların güncel piyasa değeri 50 milyon dolar civarında seyrediyor.

Özetle; ABD Başkanı Donald Trump, kripto para piyasasını milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı ve pazarlama aracı olarak son derece başarılı bir şekilde kullanırken; kazandığı kârı korumak için yine duvar sokaklarının klasik reçetesi olan hisse senedi ve tahvil piyasalarına sığınıyor.

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