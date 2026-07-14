14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, BofA’nın Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (MANAS) dolaylı pay sahipliği oranının yasal bildirim sınırı olan yüzde 5 eşiğini aşarak yüzde 5,267 seviyesine ulaştığı duyuruldu.

ALIM-SATIM TRAFİĞİNİN DETAYLARI

Açıklamaya göre operasyon, Bank of America Corporation’ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu küresel iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla gerçekleştirildi. 13 Temmuz 2026 tarihinde yapılan işlemlerin bilançosu şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Tarihi: 13.07.2026

• Fiyat Aralığı: 29,80 – 29,91 TL

• Toplam Alış (Nominal): 2.701.042 adet

• Toplam Satış (Nominal): 1.504.562 adet

• Net Alınan Pay: 1.196.480 adet

Gerçekleştirilen bu net alımla birlikte, Merrill Lynch International üzerinden dolaylı yoldan sahip olunan paylar ve oy hakları resmi olarak yüzde 5,267 seviyesine ulaştı.

VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereği, halka açık şirketlerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 5’lik ortaklık payının aşılması ya da bu sınırın altına düşülmesi durumunda KAP'a açıklama yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Finans devinin MANAS hisselerindeki bu hamlesi, piyasa takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

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