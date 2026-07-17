Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi enflasyon endişelerini artırırken, faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi güvenli liman talebini sınırladı. Haftalık bazda son 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanan altın, cuma sabahı sınırlı tepki alımlarıyla yükseliş gösterdi.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

ABD-İran çatışmasının tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendirirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot ons altın cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3.990 dolar seviyesinde işlem görse de haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybederek 1 Haziran'dan bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

17 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada satış fiyatları şu şekilde oluştu:

Ons altın: 3.989,83 dolar

Gram altın: 6.048,77 TL

Çeyrek altın: 9.889,73 TL

Yarım altın: 19.775,88 TL

Tam altın: 39.571,00 TL

Cumhuriyet altını: 39.437,95 TL

Ata altın: 40.979,94 TL

Gremse altın: 98.610,00 TL

PİYASALARDA HANGİ GELİŞMELER İZLENİYOR?

Analistler, altın fiyatlarının yönü açısından jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki seyir, ABD'den gelecek makroekonomik veriler ve Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin belirleyici olacağını ifade ediyor. Güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi halinde ons altında toparlanma görülebileceği, yüksek faiz beklentilerinin sürmesi halinde ise baskının devam edebileceği değerlendiriliyor.