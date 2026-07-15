Danimarkalı yatırım devi Saxo Bank, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizinde ons altının yön arayışını sürdürdüğünü belirtti. Banka, enflasyon endişeleri ile küresel büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin fiyatlamalarda etkili olduğunu vurgularken, kısa vadede 3.950-4.200 dolar bandının korunmasını beklediğini açıkladı.

ALTINDA ENFLASYON VE BÜYÜME İKİLEMİ ÖNE ÇIKTI

Saxo Bank analizine göre, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisinin ardından ons altın kısa süreliğine 4.100 doların üzerine yükseldi. Ancak petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının enerji maliyetlerini artırabileceği endişesiyle bu yükseliş kalıcı olmadı.

Bunun ardından ons altın yeniden 4.000 dolar seviyesine yaklaşarak son haftalarda oluşan yatay seyrini korudu.

PETROL FİYATLARI ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Analizde, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırarak tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu, bunun da faiz getirisi olmayan altın için kısa vadede olumsuz bir görünüm yarattığı ifade edildi.

Buna karşın yatırımcıların artık enerji fiyatlarındaki yükselişin sadece enflasyonu değil, küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlatabileceğini fiyatlamaya başladığına dikkat çekildi.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Saxo Bank, altın ETF'lerindeki satışların büyük ölçüde durulduğunu belirtirken, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının fiyatlar açısından önemli bir destek oluşturmaya devam ettiğini değerlendirdi.i

Raporda, mevcut görünümün yeni bir düşüş trendinden ziyade konsolidasyon süreci olduğuna işaret edildi.

KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI

Saxo Bank, ons altında kısa vadede 3.950-4.200 dolar aralığını takip ediyor.

Bankaya göre;

4.200 doların üzerinde kalıcı hareket, yatırımcıların enflasyondan çok ekonomik yavaşlama riskini fiyatlamaya başladığını gösterebilir.

3.950 doların altına gerileme ise enflasyon endişeleri, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların yeniden altın üzerinde baskı kurduğuna işaret edebilir.

GÜMÜŞ VE PLATİN ALTINDAN DAHA ZAYIF PERFORMANS GÖSTERDİ

Analizde gümüş ve platinin altına kıyasla daha kırılgan bir görünüm sergilediği de belirtildi. Yılbaşından bu yana altın yüzde 7,2 gerilerken, gümüş yüzde 17, platin ise yüzde 20 değer kaybetti. Buna rağmen üç değerli metal de geçen yılın aynı dönemine göre pozitif bölgede işlem görmeye devam ediyor