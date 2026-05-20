Kurban Bayramı öncesinde otel, ulaşım ve konaklama maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar daha uygun alternatiflere yönelmeye başladı. Ancak uzmanlara göre özellikle günlük kiralık ev piyasasında artan yoğunluk, dolandırıcılık ve kayıt dışı kiralama riskini de beraberinde getiriyor. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil maliyetinin 200 bin TL seviyesine ulaşması, birçok kişiyi daha düşük maliyetli seçeneklere yönlendirirken, sektörde dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi.

KİRALIK EVLERE TALEP HIZLA ARTTI

Kişi başına ödeme yerine tek bir konaklama ücreti ödenmesi ve yemek masraflarının ev ortamında karşılanabilmesi nedeniyle günlük kiralık evlere talebin arttığı belirtiliyor. Bu ilginin yalnızca Bodrum, Fethiye ve Çeşme gibi bölgelerle sınırlı kalmadığı, Karadeniz yaylaları, Tekirdağ ve Doğu Anadolu'ya kadar yayıldığı ifade

ediliyor.

Piyasada standart günlük ev kiralarının 2 bin TL'den başladığı, özel havuzlu lüks villalarda ise günlük ücretlerin 20 bin TL seviyesine kadar yükseldiği belirtiliyor.

DENETİMLERDEN KAÇMAK İÇİN "AKRABA GELDİ" YÖNTEMİ

Muğla Fethiye'de villa kiralama sektöründe faaliyet gösteren Serkan Demir, bayram yoğunluğunu fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin kayıt dışı kiralama yöntemlerine yöneldiğini söyledi.

Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen "Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi" bulunmadan çok sayıda evin faaliyet gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bayram dönemlerinde baskın denetimlerden ve ağır cezalardan kaçmak isteyen bazı ev sahipleri, apartman ve site yönetimlerine, apartman görevlilerine 'Gelenler yabancı değil, memleketten akrabamız geldi' yalanını söylüyor. Bu hem dürüst çalışan esnaf için haksız rekabet yaratıyor hem de tatilciyi büyük bir riskin ortasına atıyor."

PARANIZDAN OLMAYIN! 100 BİN TL CEZA UYGULANIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre belgesiz günlük kiralama yaptığı ilk kez tespit edilen mülk sahiplerine 100 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Ruhsat alınmaması ve faaliyetin sürmesi durumunda ise cezaların daha da arttığı belirtiliyor.

Kanunen tatilciye doğrudan ceza uygulanmasa da mağduriyetin farklı boyutlarda yaşanabildiği ifade ediliyor. Kaçak olduğu belirlenen evlerin emniyet ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenmesi halinde tatilciler, ödedikleri parayı geri alamama ve konaklama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor.