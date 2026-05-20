Birleşmiş Milletler'in küresel büyüme tahminleri raporunda Türkiye için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5 büyümesi beklenirken, büyüme hızında yavaşlama öngörülmesine rağmen ülkenin dünya ortalaması ile ABD ve birçok Avrupa ekonomisinin üzerinde performans göstermesi dikkat çekti. Parasal sıkılaştırma ve enflasyonla mücadele adımlarının ise büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR ADIMLARININ ETKİSİ VURGULANDI

Raporda, enflasyonun düşürülmesi ve dış dengelerin güçlendirilmesine yönelik uygulanan politikaların büyüme üzerinde sınırlayıcı etki oluşturabileceği ifade edildi. Parasal sıkılaştırma ve mali konsolidasyon süreçlerinin kısa vadede ekonomik büyüme hızını baskılayabileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME PERFORMANSI YILLAR İÇİNDE GERİLEDİ

Tarihsel verilere göre Türkiye ekonomisi 2010-2014 döneminde yüzde 7,5 ile güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Ancak bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 4,6 seviyesine geriledi. Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 5,0 büyürken, 2024 yılında bu oran yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Raporda 2025 yılı için yüzde 3,6 büyüme tahmini yer alırken, 2026 yılında yüzde 3,5 seviyesine gerileme öngörüldü.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Küresel karşılaştırmada ise Türkiye'nin büyüme tahmininin dünya ortalamasının üzerinde kalmaya devam ettiği görüldü. Rapora göre 2026 yılında küresel ekonominin yüzde 2,6, Avrupa ekonomisinin yüzde 1,2 büyümesi bekleniyor.

Aynı dönemde ABD ekonomisinin yüzde 2,0, Almanya'nın yüzde 0,8 ve İngiltere'nin yüzde 0,6 büyüme kaydetmesi öngörülüyor. Türkiye'nin yüzde 3,5'lik büyüme tahmini, birçok gelişmiş ekonominin üzerinde yer aldı.