Cnbc'de yer alan habere göre; Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayiindeki iki büyük şirketi ASELSAN (BIST:ASELS) ile Türk Telekom (BIST:TTKOM), yerli akıllı telefon ve haberleşme cihazlarının geliştirilmesi amacıyla stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliğinin yalnızca akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmayacağı, haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların da yerli imkanlarla geliştirileceği belirtildi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Projede temel hedeflerden biri haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak olacak.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yerli haberleşme cihazı üretimini şirket açısından "kırmızı çizgi" olarak gördüklerini belirtti.

Şahin, Türk Telekom'un artık yalnızca telekom hizmeti sunan bir şirket değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

GÜVENLİ İLETİŞİM ALTYAPISI ÖNE ÇIKACAK

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ise şirketin bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemi geliştirdiğini açıkladı.

Akyol, ASELSAN'ın güvenli iletişim ve altyapı alanındaki deneyiminin geliştirilecek yeni cihazlara doğrudan yansıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

Açıklamalarda özellikle kamu kurumları ve kritik sektörlerde kullanılabilecek güvenli haberleşme çözümlerinin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

ARGELA VE NETSİA DA DAHİL OLABİLİR

Türk Telekom'un teknoloji şirketleri Argela ve Netsia'nın da projede görev alabileceği ifade edildi.

Şirketlerin toplamda 70'ten fazla uluslararası patente sahip olduğu belirtilirken, geliştirilecek cihazların yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayabileceği vurgulandı.

TEKNİK DETAYLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Geliştirilecek cihazların teknik özellikleri, işletim sistemi ve çıkış tarihi gibi detaylar henüz paylaşılmadı.

Taraflar, hem donanım hem de yazılım tarafında yerli çözümleri artırmayı ve uzun vadede Türkiye'nin haberleşme ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.