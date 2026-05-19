Google Haberler

Benzin 66 TL sınırına yaklaşırken, motorin 68 TL seviyelerini gördü. Akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları da netleşti.

19 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 65,02 TL, motorin litre fiyatı 67,48 TL ve LPG fiyatı 33,89 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları değişti mi? 19 mayıs güncel rakamlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 64,86 TL, motorin litre fiyatı 67,32 TL ve LPG litre fiyatı 33,29 TL olarak uygulanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakası arasında dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

Akaryakıt fiyatları değişti mi? 19 mayıs güncel rakamlar, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 65,99 TL seviyesinde bulunurken, motorin litre fiyatı 68,59 TL'den satılıyor. LPG fiyatı ise 33,87 TL olarak dikkat çekiyor.

Akaryakıt fiyatları değişti mi? 19 mayıs güncel rakamlar, Görsel 3

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 66,27 TL, motorin litre fiyatı 68,86 TL ve LPG litre fiyatı 33,69 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları değişti mi? 19 mayıs güncel rakamlar, Görsel 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri fiyatlarına ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi kalemler eklenerek pompa satış fiyatları oluşturuluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev kurumlar aynı noktaya işaret etti! Altında hedef 6000 dolarDev kurumlar aynı noktaya işaret etti! Altında hedef 6000 dolar
SASA'dan yatırımcıları ilgilendiren açıklama: Teminat yapısı değiştiSASA'dan yatırımcıları ilgilendiren açıklama: Teminat yapısı değişti

Google Haberler