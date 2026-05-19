Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle gündemdeki yerini koruyor. Sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları da netleşti.

19 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 65,02 TL, motorin litre fiyatı 67,48 TL ve LPG fiyatı 33,89 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 64,86 TL, motorin litre fiyatı 67,32 TL ve LPG litre fiyatı 33,29 TL olarak uygulanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakası arasında dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 65,99 TL seviyesinde bulunurken, motorin litre fiyatı 68,59 TL'den satılıyor. LPG fiyatı ise 33,87 TL olarak dikkat çekiyor.

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 66,27 TL, motorin litre fiyatı 68,86 TL ve LPG litre fiyatı 33,69 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri fiyatlarına ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi kalemler eklenerek pompa satış fiyatları oluşturuluyor.