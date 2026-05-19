Borsa İstanbul'da pazartesi günü 5 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek geri alım 800 bin lotla AHGAZ tarafından yapıldı.

Borsa İstanbul'da şirketlerin hisse geri alım programları devam ediyor. Son açıklanan verilere göre Global Yatırım Holding, Enerya Enerji, Ahlatcı Doğal Gaz, Mavi Giyim ve Orge Enerji kendi paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirdi.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ

Açıklanan verilere göre pazartesi günü en yüksek geri alımı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) gerçekleştirdi. Şirket toplam 800 bin lot geri alım yaptı.

Şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım miktarları şu şekilde sıralandı:

• AHGAZ: 800.000 lot
• GLYHO: 500.000 lot
• MAVI: 250.000 lot
ENERY: 100.000 lot
• ORGE: 20.000 lot

HİSSE GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Hisse geri alımları şirketlerin piyasadan kendi paylarını satın alması anlamına geliyor. Bu işlemler zaman zaman şirket yönetimlerinin hisselerde mevcut fiyat seviyelerini cazip gördüğüne yönelik bir sinyal olarak değerlendirilirken, dolaşımdaki pay miktarının azalması nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

