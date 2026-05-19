Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), sermaye artırımı sürecine ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. Şirket, 636 milyon 584 bin 78 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere %500 oranında bedelsiz artırarak 3 milyar 819 milyon 504 bin 468 TL’ye yükseltmeyi planlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmasına karar verdi.

AKFIS SERMAYESİ 6 KATINA ÇIKACAK

Şirketin mevcut 636,58 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesi, 3 milyar 182 milyon 920 bin 390 TL artırılarak 3 milyar 819 milyon 504 bin 468 TL seviyesine yükselecek.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında:

• 569 milyon 742 bin 750 TL nominal değerli A grubu pay

• 2 milyar 613 milyon 177 bin 640 TL nominal değerli B grubu pay ihraç edilecek.

Şirket ayrıca sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların mevcut ortaklara payları oranında dağıtılacağını duyurdu.

AKFIS HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

%500 BEDELSİZDE LOTLAR NE KADAR ARTACAK?

%500 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının elindeki her 1 lot için ek olarak 5 lot verilmesi anlamına geliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Örnek hesaplamalar:

• Elinde 10 lot bulunan yatırımcı → 60 lot sahibi olacak

• Elinde 50 lot bulunan yatırımcı → 300 lot sahibi olacak

• Elinde 100 lot bulunan yatırımcı → 600 lot sahibi olacak

• Elinde 500 lot bulunan yatırımcı → 3.000 lot sahibi olacak

• Elinde 1.000 lot bulunan yatırımcı → 6.000 lot sahibi olacak

Örneğin yatırımcının elinde 100 lot bulunuyorsa, %500 bedelsiz sonrasında mevcut 100 lot korunacak ve buna ek olarak 500 lot daha tanımlanacak.

SPK SÜRECİ BEKLENİYOR

Bedelsiz sermaye artırımı kararının uygulanabilmesi için SPK onayı gerekiyor. Şirket, gerekli başvuruların yapılması ve sürecin tamamlanması için Genel Müdürlüğü yetkilendirdiğini de açıkladı.