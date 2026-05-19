Ford Otosan (FROTO) hisseleri, zayıf ilk çeyrek finansalları, iç pazardaki talep daralması ve teknik göstergelerdeki satış sinyalleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Hisse, son işlem gününü 87,35 TL seviyesinde kapatırken yatırımcılar düşüşün nedenlerini ve kritik seviyeleri yakından takip ediyor.

FROTO NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE 5 KRİTİK NEDEN

1- İlk çeyrek bilançosunda kâr daraldı

FROTO, 1Ç26'da 5,5 milyar TL net kar açıklarken, net kar yıllık %35, çeyreksel bazda ise %53 geriledi. Net satış gelirleri yıllık %9 düşüşle 192,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bu görünümde yurt içi talepteki zayıflama, fiyatlama dinamikleri ve ürün karmasındaki değişim etkili oldu.

2- Yüksek faizler iç pazarı baskıladı

Türkiye'de sıkı para politikası ve yüksek kredi faizleri otomotiv sektöründe talep yavaşlamasına neden oldu.

Ford Otosan'ın yurt içi gelirleri %22 gerilerken, özellikle binek araç satışları ilk çeyrekte %43 düşüş kaydetti.

3- İhracat gelirlerinde kur baskısı

Şirketin güçlü tarafı olan ihracat gelirleri de kur etkisi nedeniyle baskı altında kaldı.

EUR/TL kurunun enflasyon karşısında daha sınırlı hareket etmesi nedeniyle ihracat gelirleri TL bazında %5 geriledi. Şirket ayrıca yıllık bazda ihracat hacminde %19,4 düşüş yaşadı.

4- Ford Focus etkisi

Ford Motor Company'nin Ford Focus üretimini sonlandırma kararı da hisse üzerindeki baskıyı artırdı.

Şirket yönetimi bu nedenle 2026 yılı içinde iç pazarda %1,2 - %1,4 arasında pazar payı kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

5- MSCI baskısı

HSBC'nin MSCI Türkiye revizyon raporunda FROTO için olası segment düşüşü veya endeksteki ağırlık azalmasına yönelik değerlendirmeler de hisse üzerinde teknik satış baskısı oluşturdu.

Bu durum endeksi takip eden yabancı fonların hissede satışa yönelmesine neden olabilecek riskler arasında değerlendiriliyor.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK SEVİYELER NERELER?

Teknik görünümde hissede güçlü satış baskısı devam ediyor.

14 günlük RSI göstergesi 19,56 seviyesine kadar gerileyerek hissede matematiksel olarak "aşırı satış" bölgesine işaret etti. Bu durum kısa vadeli tepki alımı ihtimalini artırsa da MACD göstergesi halen "sat" sinyalini koruyor.



Görsel:Investing.com

Aşağı yönlü hareketlerde 87,35–83,40 TL bandı kritik destek bölgesi olarak izleniyor.

Yukarı yönlü toparlanma için ise:

• İlk direnç: 98,50 TL

• Ana trend direnci: 112 TL

Analist tarafında ise uzun vadeli görünüm daha olumlu kalmaya devam ediyor. İş Yatırım, FROTO için 152,50 TL hedef fiyatla "AL" tavsiyesini korurken, piyasa konsensüs hedef fiyatı 157,70 TL seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.