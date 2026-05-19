Deutsche Bank stratejisti Henry Allen, yaz aylarında küresel piyasalarda daha sert satışların oluşabilmesi için petrol şoku, ekonomik yavaşlama veya agresif faiz artışları gibi risklerin devreye girmesi gerektiğini belirtti. Analistler, küresel piyasalarda yaşanabilecek gelişmelerin Borsa İstanbul'u da etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

DEUTSCHE BANK ÜÇ KRİTİK SENARYO AÇIKLADI

Allen'a göre geçmiş dönemlerde daha sert piyasa düzeltmeleri için öne çıkan faktörler şöyle sıralandı:

• Kalıcı hale gelen petrol şoku

• Ekonomik verilerin daralma sinyali vermesi

• Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için agresif sıkılaşmaya gitmesi

Ancak Allen, mevcut tabloda bu üç unsurun henüz tam olarak oluşmadığını belirtti.

Stratejiste göre şu an en yakın risk, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi olarak öne çıkıyor. Ancak Brent petrolün altı aylık vadeli kontratlarının hala 90 dolar seviyesinin biraz üzerinde bulunması nedeniyle geçmişteki kadar büyük bir ekonomik şok görünümü oluşmadığı ifade edildi.

İRAN GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Son dönemde İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden artırdığı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki arz endişeleri nedeniyle Brent petrol fiyatları 110 dolar seviyesine yaklaşırken, bu durum enerji maliyetleri üzerinde baskı yaratıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de faiz artırımı endişeleriyle %4,61 seviyesine çıkarak son 12 ayın zirvesini gördü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞLAR HIZLANDI

Yükselen faiz ortamı ve makroekonomik belirsizlikler özellikle teknoloji hisselerinde kâr satışlarını hızlandırdı.

Son beş işlem gününde:

• Sandisk (SNDK): %14 düşüş

• Micron (MU): %14 düşüş

• AMD: %9 düşüş

TÜRK YATIRIMCI NEDEN YAKINDAN TAKİP ETMELİ?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'u da doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi Türkiye açısından akaryakıt maliyetleri ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu durumun:

• Ulaştırma ve sanayi hisseleri üzerinde maliyet baskısı oluşturması

• Enflasyon beklentilerini etkilemesi

• Faiz beklentilerinde değişime yol açması

• Borsa İstanbul'da sektörler arası ayrışmayı artırması gibi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, özellikle ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki gelişmelerin önümüzdeki süreçte yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.