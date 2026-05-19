OYAK Çimento (OYAKC), ilk çeyrek bilançosunun ardından yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Teknik tarafta RSI'ın 15,57 seviyesine gerilemesi ve göstergelerin "Güçlü Sat" sinyali üretmesi, hissede kritik seviyeleri öne çıkardı.

Oyak Çimento'nun 1Ç26'da net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 düşüşle 102,5 milyon TL'ye gerilemişti.

RSI (GÖRECELİ GÜÇ ENDEKSİ) SİNYALİ

RSI göstergesi 15,57 seviyesine kadar gerileyerek klasik olarak aşırı satış bölgesi kabul edilen 30 seviyesinin oldukça altına indi. Bu görünüm kısa vadede satış baskısının güçlü olduğunu gösterirken, aynı zamanda hissede tepki alımı ihtimalini de artıran bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor.

MACD NEGATİF BÖLGEDE

MACD (12,26) göstergesi -0,39 seviyesinde ve negatif bölgede bulunuyor. Mevcut görünüm düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, yatırımcılar olası bir yukarı yönlü kesişim sinyali için göstergeleri takip ediyor.

Diğer teknik göstergeler ne diyor?

• Williams %R: -100 (Aşırı satış)

• Stoch RSI: 0 (Aşırı satış)

• Ultimate Oscillator: 20,67 (Aşırı satış)

• CCI (14): -155,77 (Sat)

• ADX (14): 65,63 (Güçlü trend / Sat)

• ROC: -5,57 (Sat)

OYAK ÇİMENTO İÇİN HEDEF FİYATLAR

Alnus Yatırım: Hedef fiyat 31,59 TL, tavsiye "al"

İş Yatırım: Hedef fiyat 38,92 TL, tavsiye "al"

Marbaş Menkul Değerler: Hedef fiyat 31,85 TL, tavsiye "al"

GCM Yatırım: Hedef fiyat 35,16 TL

Şeker Yatırım: Hedef fiyat 33,35 TL, tavsiye "al"

OYAKC HİSSESİ YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Teknik göstergelerde kısa vadede satış baskısı öne çıkıyor. RSI'ın 15,57 seviyesine kadar gerilemesi ve indikatör özetinin "Güçlü Sat" sinyali vermesi aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor. Ancak aşırı satış bölgesine yaklaşılması, hissede tepki alımı ihtimalini de artırıyor. Yatırımcıların gözü 21 TL destek ve 23,90 TL direnç seviyelerinde olacak.

KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde yatırımcıların takip ettiği seviyeler şu şekilde:

Yükseliş senaryosu:

• İlk direnç: 22,50 TL

• Ana direnç: 23,90 TL

Düşüş senaryosu:

• Kritik destek: 21,00 TL

• Stop-loss seviyesi: 20,40 TL

Hisse fiyatı ayrıca 20 günlük 22,80 TL ve 52 günlük 23,90 TL hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.