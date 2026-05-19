Borsa İstanbul, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.'nin (EKDMR) halka arz sürecinin ardından payların işlem göreceği tarihi açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte halka arz yatırımcılarının beklediği kritik tarih netleşti.

EKDMR HİSSELERİ 22 MAYIS'TA İŞLEM GÖRECEK

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesini temsil eden 320 milyon TL nominal değerli paylar kota alınırken, halka arz edilen 52 milyon TL nominal değerli paylar 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacak.

EKDMR payları, Yıldız Pazar'da 45 TL baz fiyatla ve "EKDMR.E" işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak. Şirket payları sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek.

Ayrıca ilgili işlem sırasında maksimum emir değerinin 1 milyon TL olarak belirlendiği de duyuruldu.

TOPLAM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Ekinciler Demir Çelik halka arzı için talep toplama işlemleri 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde "Sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirildi.

Halka arzda:

• Birim pay fiyatı: 45 TL

• Satılan nominal değer: 52 milyon TL

• Toplam halka arz büyüklüğü: 2,34 milyar TL

Halka arz edilen payların tamamının satışı başarıyla tamamlandı.

8,29 KAT TALEP GELDİ

Şirketin halka arzında planlanan satış tutarının yaklaşık 8,29 katı talep toplandı.

Yatırımcı gruplarına göre talep dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Yüksek talepte bulunan yatırımcılar: 45,97 kat

• Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 8,04 kat

• Yurt içi Bireysel yatırımcılar: 2,36 kat

• Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 1,71 kat

Katılımcı sayısı üzerinden yapılan hesaplamalara göre bireysel yatırımcılara yaklaşık 26-27 lot dağıtımı gerçekleştirildi.