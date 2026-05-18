Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı gösteren operasyonel kalemler, geçen yılın aynı dönemine (2025/3) kıyasla güçlü bir yükseliş sergiledi:

Satışlar: %32 artışla 5,18 milyar TL'den 6,82 milyar TL seviyesine tırmandı.

Brüt Kâr: %87 gibi agresif bir büyüme oranı yakalayarak 2,70 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): %103 artışla ikiye katlandı ve 1,15 milyar TL'den 2,34 milyar TL’ye ulaştı.

Net Parasal Pozisyon Kayıpları: Enflasyon düzeltmesinin etkisiyle şirketin net parasal pozisyon kaybı %57 artarak -1,05 milyar TL'ye yükseldi.

Net Dönem Kârı: Brüt kâr ve FAVÖK'teki rekor büyümeye rağmen, parasal pozisyon zararları ve finansman maliyetlerinin etkisiyle net dönem kârı %66 azalarak 181,6 milyon TL'ye geriledi (2025/3 dönemi kârı 540 milyon TL idi).

ÖZET BİLANÇO: DÖNEN VARLIKLAR VE ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) bilançosuna göre finansal yapısındaki değişimler şu şekilde sıralandı:

Dönen Varlıklar: %17 artış göstererek 27,29 milyar TL’ye yükseldi ve şirketin kısa vadeli likidite gücü korundu.

Duran Varlıklar: %1'lik sınırlı bir azalışla 10,81 milyar TL oldu.

Toplam Varlıklar: %11 büyüme kaydederek 38,10 milyar TL’ye ulaştı.

Net Borç: Devam eden yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyacına bağlı olarak %28 arttı ve 4,57 milyar TL seviyesine çıktı.

Özkaynaklar: %2 artışla 15,33 milyar TL’ye yükselerek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

