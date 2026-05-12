12 Mayıs 2026 Salı günü Türkiye piyasalarında satıcılı bir seyir hakim oldu. Borsa İstanbul’da endeks kritik seviyelerin altına gerilerken, altın fiyatları hem küresel hem yerel piyasada değer kaybetti. Dolar ise 45,40 TL seviyelerinde sınırlı bir yükselişle günü tamamladı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT SATIŞ: BIST 100 YÜZDE 2,27 DÜŞTÜ

BIST 100 endeksi, günü %2,27 oranında kayıpla 14.790,72 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 15.141,38 puanı gören endeks, en düşük 14.775,45 seviyesine kadar geriledi.

HİSSE PERFORMANS LİSTELERİ

Günün En Çok İşlem Gören Hisseleri:

SASA: 37.035.862.064 TL

ASTOR: 10.366.898.127 TL

EREGL: 9.372.581.518 TL

AKBNK: 9.142.561.344 TL

PEKGY: 8.823.568.382 TL

GÜNÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELERİ

ACSEL: %10,00

ZERGY: %10,00

ATATP: %10,00

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

OZATD: %9,99

HURGZ: %9,99

GÜNÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

EDATA: -%10,00

KRONT: -%10,00

EGGUB: -%9,99

ADEL: -%9,98

DOFRB: -%9,97

BIST 30 HİSSELERİNİN KAPANIŞ PERFORMANSI

BIMAS: 781,00 TL (+%0,84)

ASTOR: 333,25 TL (-%1,84)

CMENT: 318,50 TL (-%1,85)

BRMEN: 9,60 TL (-%1,94)

ASELS: 419,25 TL (-%2,90)

AEFES: 20,52 TL (-%3,21)

DENGE: 2,59 TL (-%3,36)

DSTKF: 2.423,00 TL (-%3,94)

AKBNK: 72,75 TL (-%4,09)

EKGYO: 20,64 TL (-%7,19)

DÖVİZ VE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Döviz kurları karışık bir seyir izlerken, altın tarafında küresel ons fiyatındaki geri çekilme iç piyasaya da yansıdı.

Döviz Kurları (Saat 18:30):

Dolar/TL: 45,40 TL (+%0,09)

Euro/TL: 53,25 TL (-%0,38)

Altın Fiyatları:

Ons Altın: 4.653 Dolar (-%1,75)

Gram Altın: 6.808,67 TL (-%1,41)

Çeyrek Altın: 11.132,17 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 44.392,50 TL

Sektörel Performans:

Yükselen Sektörler: Elektrik, Gayrimenkul Y.O., Ticaret.

Düşen Sektörler: İletişim, Banka, Teknoloji.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.