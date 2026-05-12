Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.



Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/n3wKYVPMJ9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 12, 2026

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla emeklilere ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak uygulanıyor.

İkramiyeden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında yararlanabiliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın 1. günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Bayram ikramiyesi ödemelerinin geçmiş dönemlerde olduğu gibi tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

SGK'nın detaylı ödeme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.