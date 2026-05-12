Google Haberler

ABD'de nisan ayı TÜFE verisi aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,8 ile açıklandı. Çekirdek enflasyon ise beklentilerin üzerinde geldi. ABD'de enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana (son 3 yıl) en yüksek seviyesinde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği nisan ayı enflasyon verileri açıklandı.

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artması bekleniyordu.

ENFLASYON MAYIS 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Açıklanan verilerle birlikte ABD'de yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüş ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüş

Verinin, savaşın ikinci ayını kapsayan döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesi, Görsel 1

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Buna göre çekirdek TÜFE nisan ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı.

Piyasalarda çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

ABD de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesi, Görsel 2

GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINA ÇEVRİLDİ

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalarda gözler yeniden Federal Reserve (Fed) faiz politikasına çevrildi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon verisinin Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentileri etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüşABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüş
BofA'dan KONTR hisselerinde dev satış: Hisseler düşüşe geçtiBofA'dan KONTR hisselerinde dev satış: Hisseler düşüşe geçti

Google Haberler