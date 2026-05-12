Toplam işlem hacminin 102,4 milyar lirayı aştığı günün ilk yarısında, kurumsal tarafta sert bir el değişimi yaşandı.

Bank of America’nın devasa satışı piyasada baskı kurarken, Garanti ve İş Yatırım alım tarafında direnç oluşturmaya çalışıyor.

Güne 15.141 puandan başlayan ve rekor tazeleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yaklaşık 147 puanlık bir kayıpla 14.986 puana geriledi.

Piyasadaki bu yüzde 0,97’lik geri çekilmede, özellikle lokomotif sektörler olan bankacılık (yüzde -1,28) ve holding (yüzde -0,99) endekslerindeki zayıf seyir etkili oldu.

BOFA SATIŞTA LİDER

Günün en dikkat çekici verisi ise aracı kurumların net hacim tablosunda ortaya çıktı.

Piyasanın en büyük satıcısı konumunda olan Bank of America (BofA), saat 13.25 verilerinde 4,16 milyar TL’lik net satışıyla satış tarafını domine etti.

BofA’yı sırasıyla Tacirler ve İnfo Yatırım takip ederek piyasadaki satış baskısını derinleştirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Diğer yanda ise yerli kurumların direnci göze çarpıyor. Alım tarafında Garanti BBVA, 1,23 milyar TL’lik net alımla zirvede yer alırken; onu İş Yatırım (1,07 milyar TL) ve Tera Yatırım (809 milyon TL) izledi.

Yerli yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği Midas üzerinden de 713 milyon TL’lik giriş yapılması, bireysel yatırımcının düşüşü fırsat olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

PİYASADA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, borsadaki bu negatif seyri "rekor seviyelerden gelen sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendiriyor.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki barış umutlarının zayıflaması risk iştahını azaltırken, yatırımcıların bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesi temkinli bir bekleyişe geçtiği görülüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 14.900 ve 14.800 puan seviyeleri güçlü destek noktaları olarak takip ediliyor. Olası toparlanmalarda ise 15.100 ve 15.200 puan direnç konumunu sürdürüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.47 19.379.649.956,37 % -1.98 15:41 ASTOR 336.25 8.388.312.645,00 % -0.96 15:41 PEKGY 18.71 8.367.951.293,39 % 9.99 15:41 EREGL 40.78 6.566.422.804,80 % -0.2 15:41 AKBNK 74 5.981.480.816,35 % -2.44 15:41 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.