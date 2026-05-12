Bilançonun ardından piyasa profesyonelleri ve aracı kurumlar, hisse senedi üzerindeki beklentilerini revize ederek hedef fiyatlarını güncelledi.

12 Mayıs 2026 tarihinde, Türkiye'nin önde gelen 4 aracı kurumundan Ülker için yeni raporlar yayınlandı. Raporda özellikle Deniz Yatırım'ın tavsiye düşürmesi ve İş Yatırım'ın %67'lik prim potansiyeli dikkat çekti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ARACI KURUMLARIN ÜLKER (ULKER) BEKLENTİLERİ

Bilanço sonrası Ülker hissesi için açıklanan güncel hedef fiyat ve tavsiyeler şu şekilde:

İş Yatırım: Şirket için en iyimser kurum olmayı sürdürdü. Hedef fiyatını 215,00 TL olarak koruyan kurum, "Al" tavsiyesini yineledi. Güncel fiyata göre öngörülen prim potansiyeli %67,31.

Yapı Kredi Yatırım: Ülker için pozitif duruşunu koruyan bir diğer kurum oldu. Hedef fiyatını 190,00 TL seviyesinde tutan Yapı Kredi Yatırım, "Al" tavsiyesini sürdürürken %47,85 prim potansiyeline işaret etti.

Deniz Yatırım: Bilançoyu daha temkinli karşılayan Deniz Yatırım, hedef fiyatını 169,70 TL’den 159,80 TL’ye indirdi. Kurum ayrıca tavsiyesini de "Al"dan "Tut" seviyesine düşürerek yatırımcısını uyardı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Şeker Yatırım: Şirket için hedef fiyatını 159,80 TL olarak belirleyen kurum, "Al" tavsiyesini sürdürdü. Şeker Yatırım’ın öngördüğü yükseliş marjı %24,35 oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.