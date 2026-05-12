28 Nisan 2026 tarihinde yapılan işlemlerle birlikte kurumun şirketteki dolaylı pay oranı sert bir düşüş kaydetti.

64,9 MİLYON ADET NET SATIŞ

Yapılan açıklamaya göre, Kontrolmatik payları üzerinde gün boyu hem alım hem de satış işlemleri yürütüldü. İşlemlerin detayları şu şekildedir:

• İşlem Tarihi: 28 Nisan 2026

• Fiyat Aralığı: 10,31 TL – 10,43 TL

• Toplam Alış: 16.054.523 nominal tutar

• Toplam Satış: 80.975.642 nominal tutar

• Net Değişim: 64.921.119 adet pay net olarak satıldı.

PAY ORANI YÜZDE 5,49’DAN YÜZDE 0,50’YE GERİLEDİ

Gerçekleşen bu yüklü satışın ardından Bank of America’nın Kontrolmatik sermayesindeki dolaylı pay sahipliği şu seviyelere ulaştı:

• Gün Başı Bakiye: İşlemler öncesinde sahip olunan payların sermayeye oranı %5,498 seviyesindeydi.

• Gün Sonu Bakiye: Satış sonrası bu oran %0,504 seviyesine kadar geriledi.

KONTR HİSSELERİ GÜNCEL FİYAT

KONTR hisseleri satış sonrası düşüşe geçti. Hisseler TSI 15.32 itibarıyla yüzde 3,18'lik düşüş ile 10,08 TL'den işlem gördü.

