Şirketin hem operasyonel kârlılığında hem de net dönem kârında, bir önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir düşüş kaydedildi.

GELİR TABLOSUNDA KAR KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Ülker'in gelir tablosu verileri, maliyet baskısı ve talep daralmasının etkilerini hissettirdi:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %4 azalarak 33,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %20’lik bir kayıpla 9,45 milyar TL'ye geriledi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık tarafında %29’luk düşüş yaşandı ve 5,12 milyar TL olarak açıklandı.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 3,15 milyar TL seviyesinden %50 azalarak 1,58 milyar TL'ye düştü.

Olumlu tarafta ise Net Parasal Pozisyon Kazançları, geçen yıla oranla %18 artarak 1,09 milyar TL seviyesine ulaştı.

BİLANÇO VERİLERİ: NET BORÇ YÜKÜ ARTTI

Şirketin 2025 yıl sonu (2025/12) verileriyle kıyaslandığında varlık ve borç yapısındaki değişimler şöyle yansıdı:

Toplam Varlıklar: %4 azalışla 134,6 milyar TL'ye indi.

Net Borç: Şirketin borç yükü %10 artarak 41,08 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar: %3’lük sınırlı bir büyüme ile 49,02 milyar TL oldu.

