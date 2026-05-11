Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD), geçtiğimiz yılın aynı döneminde açıkladığı yaklaşık 1,94 milyar TL’lik net zararın ardından, bu yılın ilk üç ayını 24,5 milyon TL net kâr ile tamamlayarak güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Bu "küllerinden doğuş" performansı sonrası, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları KRDMD için hedef fiyatlarını peş peşe güncelledi.

HEDEF FİYATLARDA "YÜKSELİŞ" DALGASI

Bilanço sonrası yayımlanan raporlarda, aracı kurumların büyük bir çoğunluğu hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Vakıf Yatırım, 52,60 TL ile en yüksek hedef fiyatı veren kurum olurken, Şeker Yatırım hedef fiyatını 30,91 TL'den 45,00 TL'ye çıkararak en keskin artışlardan birine imza attı.

DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE GÜNCELLEMELERİ

Hedef fiyatlar artsa da hisse fiyatındaki mevcut yükselişi ve sektörel riskleri göz önünde bulunduran bazı kurumlar "temkinli" bir duruş sergiledi:

• Halk Yatırım: Hedef fiyatını 48,04 TL’ye yükseltmesine rağmen, hissenin mevcut primini göz önüne alarak tavsiyesini "AL"dan "TUT"a indirdi.

• Garanti BBVA Yatırım: Benzer bir yaklaşımla, "Endeks Üstü Getiri" beklentisini "Endekse Paralel Getiri" olarak güncelledi.

• Vakıf ve Deniz Yatırım: Güçlü kâr dönüşümü sonrası "AL" tavsiyelerini koruyarak 50 TL üzerindeki beklentilerini sürdürdü.

