Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününü jeopolitik gerginlikler ve yoğun bilanço trafiğinin gölgesinde yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, günü %0,47 değer kazancıyla 15.133,54 puandan kapattı. Gün içinde en yüksek 15.204,92 puanı test eden endeks, en düşük 14.991,66 seviyesini gördü.

Döviz ve altın piyasasında ise sınırlı yükselişler kaydedildi. Dolar/TL 45,38 seviyesine kadar çıkarken, Kapalıçarşı’da gram altın %0,34 artışla 6.899,05 TL’den alıcı buldu.

BORSA İSTANBUL’UN "EN"LERİ

Haftanın açılış gününde işlem hacmi devasa boyutlara ulaşırken, teknoloji ve sanayi hisselerindeki hareketlilik dikkat çekti.

En Çok İşlem Gören Şirketler:

SASA: 24.093.954.545 TL

PASEU: 15.352.638.564 TL

EREGL: 14.177.742.149 TL

AKBNK: 10.720.979.097 TL

THYAO: 9.915.876.303 TL

En Çok Değer Kazanan Şirketler:

RTALB: %10,00

INFO: %10,00

GENIL: %10,00

PRKAB: %9,99

OZATD: %9,99

En Çok Değer Kaybeden Şirketler:

SUMAS: -%9,99

HDFGS: -%9,97

YATAS: -%9,97

KLRHO: -%9,96

DOFRB: -%9,96

BIST 30 PERFORMANS TABLOSU

Piyasanın lokomotif hisselerinde ASTOR ve AEFES günü primli kapatırken, perakende devi BIMAS satıcılı bir seyir izledi.

ASTOR: 339,50 TL (%4,14)

AEFES: 21,20 TL (%3,62)

EKGYO: 22,24 TL (%1,09)

AKBNK: 75,85 TL (%0,80)

ASELS: 431,75 TL (%0,76)

BIMAS: 774,50 TL (-%1,96)

DÖVİZ VE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Piyasaların kapanış saatine doğru (18:30) döviz kurları ve altın fiyatları şu şekilde yansıdı:

Döviz Kurları:

Dolar: 45,3785 TL (%0,04 artış)

Euro: 53,4902 TL (%0,01 artış)

Altın Fiyatları:

Ons Altın: 4.733 Dolar (%0,38 artış)

Gram Altın: 6.899,05 TL (%0,34 artış)

Çeyrek Altın: 11.279,95 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 44.982 TL (Satış)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.