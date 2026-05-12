YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı. Şirket, 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde toplam 195.051.154 TL net dönem kârı elde etti.

Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 66.143.731 TL net kâr açıklamıştı. Böylece YEOTK’nin net dönem kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 195 artış gösterdi.

HASILAT YÜZDE 86 YÜKSELDİ

Şirketin satış gelirleri 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde 2,23 milyar TL seviyesindeyken, 2026’nın aynı döneminde 4,16 milyar TL’ye yükseldi. Böylece hasılatta yıllık bazda yüzde 86’lık artış kaydedildi.

ESAS FAALİYET KÂRINDA GÜÇLÜ BÜYÜME

YEOTK’nin esas faaliyet kârı da dikkat çekici şekilde yükseldi. Şirketin esas faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemindeki 471,2 milyon TL seviyesinden 1,30 milyar TL’ye çıktı. Böylece esas faaliyet kârında yıllık bazda yüzde 177 artış gerçekleşti.

FAVÖK tarafında da güçlü büyüme görüldü. Şirketin FAVÖK’ü 545 milyon TL’den 1,59 milyar TL seviyesine yükseldi.

BORÇLARDA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin toplam varlıkları 2025 yıl sonundaki 29,24 milyar TL seviyesinden 25,68 milyar TL’ye gerilerken, toplam borçları ise 24,37 milyar TL’den 20,99 milyar TL seviyesine düştü.

Özkaynaklar tarafında ise sınırlı değişim görüldü. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yaklaşık 4,55 milyar TL seviyesinde yatay kaldı.

ŞİRKET ÇARPANLARI

Açıklanan verilere göre şirketin:

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı: 17,45

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı: 6,73

Piyasa değeri: 30,61 milyar TL olarak hesaplandı.