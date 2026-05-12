Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak kritik enflasyon verilerine çevrilirken, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim, enerji piyasalarındaki riskler ve ABD Merkez Bankası’na (Federal Reserve) ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, Borsa İstanbul’da güne yatay başlangıç beklendiğini belirtirken, BIST100 endeksinde yön arayışının devam ettiğine dikkat çekiyor.

TRUMP’TAN İRAN VE HÜRMÜZ MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili ateşkese dair yaptığı açıklamada “Ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla daha önce askıya alınan “Özgürlük Projesi” operasyonunun genişletilerek yeniden başlatılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi enerji piyasalarında da tedirginliği artırdı.

JPMORGAN’DAN PETROL VE ENFLASYON UYARISI

JPMorgan Chase analistleri, olası enerji krizinin Brent petrol fiyatlarını 150 dolar seviyesine taşıyabileceğini değerlendirdi.

Banka ayrıca böyle bir senaryoda ABD’de enflasyonun yüzde 4 seviyesine kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GÖZLER ABD VE ALMANYA ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasalarda bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi yakından takip edilecek. Verinin, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Almanya’da açıklanacak TÜFE verileri de Avrupa piyasaları açısından önem taşıyor.

Öte yandan MSCI’nın çeyreksel endeks gözden geçirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

FED VE TCMB GÜNDEMİ YOĞUN

Fed’in başkan adayı Warsh, Senato’daki kritik usul oylamasını geçti. Piyasalarda ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev sürecine ilişkin gelişmeler de izleniyor.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 14 Mayıs’ta gerçekleştireceği Enflasyon Raporu sunumuna çevrildi.

15 Mayıs’ta açıklanacak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile aynı gün yayımlanması beklenen Capital Intelligence Türkiye raporu da yatırımcıların radarında bulunuyor.

ASYA TARAFINDA ABD – ÇİN TRAFİĞİ İZLENİYOR

ABD Hazine Bakanı Bessent, Japonya Maliye Bakanı Katayama ile ABD – Japonya yatırım anlaşması ve kritik mineraller konusunda olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Öte yandan Çin, ABD’nin İran’a destek sağladıkları gerekçesiyle bazı Çinli şirketlere yaptırım uygulamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump’ın 13 – 15 Mayıs tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

KLRHO & TRMET & TRENJ & REEDR & TMSN & BTCIM & BSOKE & EUPWR & GESAN & PCILT & MEPET & OTTO & ACGYO & MARKA & MEGAP & GUBRF & OBAMS & BRMEN & DIRIT & TGSAS – Birinci çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Mayıs’ta toplanacak.

AKSEN – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

AEFES – Efes Breweries International’ın %100 bağlı ortaklığı Anadolu Efes Shanghai aracılığıyla bir toll – filling anlaşması imzalandığı açıklandı.

AKHAN – Şirketin, Somali’ye 459.000 dolarlık satış yaptığı açıklandı.

ATSYH – Matranç Elektrik’in paylarının tamamının 144,6 milyon TL’ye alınması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji ile Cengiz Enerji arasında yapılan yeniden yapılanma kapsamında, Cenal Karabiga Termik Santrali’nin Cengiz Enerji bünyesinde kalması, MEDAŞ, MEPAŞ, MESAŞ ve ilgili elektrik dağıtım-perakende şirketlerinin ise Alarko Enerji’ye kapsamında yapılan başvuru Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

BESLR – 2026 yılında %3 (+/-1) ciro büyümesi, %13,5 (+/-1) FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

BAHKM – Bakanlıktan alınan Yatırım Teşvik Belgesi tutarının 249,3 milyon TL’den 278,7 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BESTE – Şirketin, Eskişehir ve Bilecik’te muayene istasyonlarının işletilmesine yönelik ön protokollerin bugün imzalanacağı, toplam yatırım maliyetinin 17,8 milyon dolar olacağı açıklandı.

BRISA – Rekabet Kurulu’na sözlü savunmanın 20 – 21 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

BRSAN – Borusan Holding tarafından 7.100.000 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satılacağı açıklandı.

BINBN – BinBin Hrvatska’nın tasfiye edildiği açıklandı.

DERHL – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen ve 1. oturumu yapılan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 2. Oturumuna katılım sağlanacağı açıklandı.

DCTTR – Rekabet Kurulunun onaylaması ardından Şirket bağlı ortaklığı Bluefarm’ın 10 milyon TL olan sermayesinin 12,7 milyon TL'ye çıkarılması ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 79,8 milyon TL yatırım yaparak Bluefarm'da %21,43 oranında pay sahibi olmasının ön görüldüğü açıklandı.

DMRGD – Tunam Unlu Mamüller’in şirket tarafından bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşmesine karar verildiği açıklandı.

ENDAE – Defne Önder Bramly tarafından 1.300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKGYO – 1. oturumu yapılan İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 2. Oturumunun Cuma günü yapılacağı açıklandı.

GRSEL – 2026 yılında 15 milyar TL ciro, 5 – 6 milyar TL FAVÖK, %8 – 12 CAPEX / ciro beklendiği açıklandı.

HEKTS – Oyak’ın sahip olduğu şirket sermayesinin %10’una karşılık gelen 843.000.000 adet payın TAS’ta satılmasına karar verildiği açıklandı.

HUNER – Orhun Kartal tarafından 100.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliği dönüştürülmesi ve satışı kapsamında onaylanması talebiyle SPK’ya Pay Satış Bilgi Formu başvurusu yapıldığı açıklandı.

ISMEN – 32 gün vadeli 311 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

IZMDC – İDÇ Liman İşletmeleri’nin halka arzı kapsamında başvuru yapıldığı açıklandı.

KGYO & MANAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KRONT – Şirketin, 2026 yılında %10- 1 4 gelir büyümesi, %44 – 48 FAVÖK marjı, %33 – 37 ARR büyümesi beklediği açıklandı.

LOGO – Şirketin, 2026 yılı beklentilerini korurken, 2026 yılında 46,4 milyon euro gelir, %17 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

MACKO – 9 Mayıs’ta 6,49 milyon ile tüm zamanların en yüksek Günlük Uygulama Kullanıcı Sayısına ulaşıldığı ve günlük reklam gelirinin 6,8 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

MEYSU – İncesu Subaşı Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatın devrinin şirkete gerçekleştiği açıklandı.

MAGEN – Şirketin, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Aydın Germencik’te bulunan 24 MWm kapasiteli Hez Moralı JES – 1 jeotermal santralini ve 3 yeni ruhsat sahasını toplam 105,5 milyon dolar bedelle satın almak için anlaşma yaptığı açıklandı.

PGSUS – 2026 yılında 2025 yılına göre iç hat yolcu sayısı %12 artışla 1,36 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 7,9 puan azalışla %82,8’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %14 azalışla 1,92 milyona, yolcu doluluk oranı 6,6 puan azalışla %78,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı %5 azalışla 3,28 milyona, yolcu doluluk oranı 6,7 puan azalışla %80,1’e geriledi.

RGYAS – GIC Private tarafından 45.830.388 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pay başına 163,00 TL fiyattan yarın satılacağı açıklandı.

SEGMN – Yirmi ortak tarafından şirketin sermayesinin %74,85’inin Altun Gıda, GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş'e 82,5 milyon dolar bedelle satışı kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 10,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SANFM – Sakarya’ya şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

SVGYO – Halka arzdan elde edilen fonun 62,9 milyon TL’sinin Kandilli projesinin maliyetlerinin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

SUWEN – Burak Kızak tarafından 400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SUWEN – Nazım Torbaoğlu tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SOKM – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TKFEN – Fatma Karabulut Yurtbay tarafından 733.937 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRALT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TRILC – Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ve özel pazarında şirketin ürünlerinin serbest dolaşım hakkının kazanıldığı ve ihracatın başlayacağı açıklandı.

TAVHL – Şirketin, 2026’da hizmet verilen yolcu sayısının 2025’e göre %3, dış hat yolcu sayısı ise %1 artış gösterdiği açıklandı.

TURSG – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %31 artışla 66,2 milyar TL’ye yükseldi.

UCAYM – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.

VAKBN – Apollo'dan 1,3 milyar dolar tutarında 12 yıl vadeli taze yurt dışı kaynak sağlandığı açıklandı.

YKSLN – Veysel Yaşar Baran tarafından 159.400 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

YKBNK – Yurt dışında 375 gün vadeli 35 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 378 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN – Şirketin, 2026 yılında 40 – 43 milyar TL ciro, 13,5 – 15, milyar TL FAVÖK, 4,5 – 5,5 milyar TL yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

ZERGY – Kocaeli’deki Dora Hill Projesi’nin tadilat ruhsat sürecinin devam ettiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ

FRIGO – Şirket sermayesi yarın 294,2 milyon TL’den %188,91 oranında bedelsiz olarak 555,8 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilecek.

GLRMK – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MEGMT – %1.000 olan bedelsiz sermaye artırım kararının %860 olarak revize edildiği açıklandı.

TEKTU – Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 300 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVGYO & METRO – METRO tarafından 12,94 – 14,00 TL fiyat aralığından 167.904 adet AVGYO payı alınırken, METRO’nun AVGYO’daki payı %1,90’a yükseldi.

AVGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 12,94 – 14,00 TL fiyat aralığından 491.896 adet AVGYO payı alınırken, AVTUR’un AVGYO’daki payı %0,44’e yükseldi.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,41 – 3,42 TL fiyat aralığından 25.205.942 adet alış ve 17.501.823 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,40’a yükseldi.

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 66,05 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,54’e yükseldi.

DESA – Adesa Mağazacılık tarafından 13,88 – 14,00 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,56’ya yükseldi.

DMRGD – Bank of America Corporation tarafından 7,39 – 7,73 TL fiyat aralığından 20.850.914 adet pay alış ve 33.344.949 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,19’a gerildi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 15,47 TL fiyattan 2.109.548 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,18’e yükseldi.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 8,67 TL fiyattan 27.698.655 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,52’ye geriledi.

GENIL – Ali Göl tarafından 9,46 TL fiyat

GENIL – Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş tarafından 8,71 TL fiyattan 27.868.148 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %55,70’e geriledi.

ENSRI – Pardus Portföy tarafından 18.531.870 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,29’a geriledi.

ONCSM – Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik tarafından 255,00 TL fiyattan 1.431.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %72,24’e geriledi.

TRILC – Pardus Portföy tarafından 15.000.000 adet pay alış ve 103.072.867 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki %1,20’ye geriledi.

TRILC – Yunus Emre Battal tarafından 120.167.793 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

Kaynak: İnfo Yatırım