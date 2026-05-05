Temettü trafiği, 6 Mayıs Çarşamba günü enerji ve sanayi devlerinin hamlesiyle start alıyor.

Haftanın açılışında ALARK pay başına net 2,62 TL, EGGUB ise 2,12 TL ödeme yaparak fitili ateşleyecek.

Yatırımcılar için asıl "hasat günü" ise 8 Mayıs olacak. Çarşamba günü tam 5 şirket aynı anda nakit dağıtımı yapacak:

• ECZYT: Pay başına 4,85 TL (Günün en yüksek ödemesi)

• ECILC: Pay başına 1,48 TL

• MAVI: Pay başına 1,42 TL

• NTGAZ: Pay başına 0,73 TL

• LIDER: Pay başına 0,03 TL

AYIN ZİRVE ÖDEMELERİ: PAGYO VE TRGYO BAŞROLDE

Mayıs ayı genelinde pay başına düşen net tutarlar incelendiğinde, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve perakende devleri listenin en üst sıralarına yerleşiyor.

Pay başına düşen net nakit tutarı baz alındığında mayıs ayının şampiyonları belli oldu:

• PAGYO: 13 Mayıs’ta pay başına 5,75 TL ile ayın en yüksek ödemesini yapacak.

• TRGYO: 25 Mayıs’ta pay başına 5,00 TL ödeme ile listeyi takip edecek.

• MGROS: 15 Mayıs’ta 3,87 TL net temettü ile perakende sektöründeki gücünü yatırımcısıyla paylaşacak.

YILDIZ PAZAR MAYIS 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

DÜZELTME HAREKETLERİNE DİKKAT

Piyasa uzmanları, temettü dönemlerinin sadece birer gelir kapısı değil, aynı zamanda stratejik birer viraj olduğunu hatırlatıyor.

Genel kurul öncesinde "temettü beklentisiyle" yükselen hisselerde, ödeme gününden bir sonraki işlem gününde dağıtılan tutar kadar teknik fiyat düzeltmesi yaşanacağı unutulmamalı.

Yatırımcıların, nakit girişi kadar hisselerin orta vadeli verimlilik rasyolarını da analiz etmesi; nisan-mayıs geçişindeki bu volatiliteyi yakından izlemesi öneriliyor.



Not: Burada yer alan bilgiler bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımayıp, şirketlerin açıkladığı resmi takvim verilerinden derlenmiştir.