Şirket Yönetim Kurulu, oy çokluğu ile alınan kararla hissedarlarına nakit kâr payı dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı aldı.

BRÜT 64,7 MİLYON TL TEMETTÜ DAĞITILACAK

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tabloları incelendiğinde; SPK düzenlemelerine göre 80.040.834 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 161.970.369 TL net dönem kârı oluştuğu belirtildi.

Bu kâr üzerinden şirket;

Toplamda 64.712.972,40 TL brüt kâr payının ortaklara nakden dağıtılmasını,

Yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın ise "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılmasını planlıyor.

Kaynak: KAP

Tabloya göre pay başı ödeme şu şekilde gerçekleşecek;

Brüt: 0,1500000 TL

Net: 0,1275000 TL

ÖDEME TARİHİ İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ

Kâr dağıtımının ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi. Kurul, kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmesini de Genel Kurul onayına sunacak.

KAP açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"Şirketimizin kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 64.712.972,40 TL tutarındaki kârın ortaklarımıza nakden dağıtılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir."

