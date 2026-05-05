Şirket yönetim kurulu, finansal tablolardaki net dönem zararı nedeniyle bu yıl temettü dağıtılamayacağını bildirdi.

VUK’TA KAR, SPK TABLOLARINDA ZARAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, farklı muhasebe standartlarına göre hazırlanan tablolar arasındaki farka dikkat çekildi. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda 83.000.643,63 TL net dönem kârı oluşmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda -410.408.308,00 TL net dönem zararı kaydedildi.

Kaynak: KAP

"NET DÖNEM ZARARI NEDENİYLE DAĞITIM YAPILAMAYACAK"

SPK finansal tablolarında görülen yaklaşık 410,4 milyon TL’lik net dönem zararı sebebiyle, 2025 yılına ait bir kâr payı dağıtımı gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"SPK finansal tablolarımızda net dönem zararının (-410.408.308,00 TL) olması nedeniyle 2025 yılına dair kar payı dağıtılamayacağı hususunun Şirketimizin 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, Aztek Teknoloji’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunularak kesinleşecek. Teknoloji perakendeciliği ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketin bu kararı, bilanço yapısındaki muhasebe düzeltmeleri ve operasyonel sonuçların yansıması olarak değerlendiriliyor.

