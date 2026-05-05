Zafer Ergezen’e göre, piyasadaki düşüşün temelinde "nakde geçiş" hırsı yatıyor. Riskin ölçülemediği kaos dönemlerinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirten Ergezen, şu değerlendirmede bulundu:

“Kredili işlemler kapanır, yatırımcı nakde geçmek ister. Altın ve gümüş hızlı nakde çevrilebildiği için bu dönemlerde ilk feda edilen varlıklar olur ve satış baskısıyla karşılaşır.”

DOLARIN GÜCÜ ALTINI BASKILIYOR

Doların küresel rezerv para konumu, kriz anlarında talebin altına değil dolara kaymasına neden oluyor. Ergezen, dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altını çift taraflı baskıladığını vurguladı. Faiz getirisi olmayan altından çıkan yatırımcı, yükselen faizler nedeniyle rotayı yeniden dolar ve tahvil tarafına kırıyor.

TEKNİK SEVİYELER: "4.300 DOLARIN ALTI KRİTİK"

Altında aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirten uzman isim, yatırımcıların takip etmesi gereken kırmızı çizgileri açıkladı:

Ons Altın: 4.400 dolar seviyesinin altı satışları sertleştirebilir. 4.300 doların altı ise çok daha kritik bir bölge olarak görülüyor.

Fırsat Bölgesi: Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 4.000 dolar seviyelerine yaklaşılması önemli bir alım fırsatı olabilir.

Üst Sınır: Kısa vadede 5.000 – 5.200 dolar bandının üzerine güçlü bir kalıcılık beklenmiyor.

"GRAM ALTIN ESKİ SEVİYELERİ TEST EDEBİLİR"

Gram altının şu an tamamen ons altına endeksli hareket ettiğini söyleyen Ergezen, döviz kurunda sıradışı bir sıçrama olmadıkça gram altında rekor bir yükseliş senaryosu öngörmüyor. Gram altının eski zirvelerini test edebileceğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmasının zor olduğunu ifade etti.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA "ZARAR KES" UYARISI

Piyasadaki sert dalgalanmalarda en büyük hatanın "plansız işlem yapmak" olduğunu vurgulayan Ergezen, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Ara Seviyelerden Kaçının: Alım için destek, satış için direnç bölgeleri beklenmeli. Oynaklığın yüksek olduğu ara bölgelerde işlem yapmak risklidir.

Stop-Loss Kullanın: "Düşüyor, biraz daha alayım" mantığının kayıpları artırdığını belirten Ergezen, "Mutlaka zarar kes (stop-loss) seviyeleri belirlenmeli. Bu, beklenmedik hareketlerde sizi büyük yıkımlardan korur" dedi.

