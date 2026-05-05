Borsa İstanbul yatırımcılarının radarında bugün dev bir bedelsiz sermaye artırımı var. MERKO’da yüzde 638 sermaye artırımı sonrası yeni fiyat belli oldu.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (MERKO) gerçekleştirdiği yüksek oranlı sermaye artışı sonrası hisse senetleri bugün yeni fiyatıyla işlem görmeye başlıyor.

Şirketin geçtiğimiz dönemde duyurduğu ve iç kaynaklardan karşılanan dev bedelsiz sermaye artırımı süreci tamamlandı.

5 Mayıs 2026 itibarıyla MERKO payları borsa ekranlarında yeni düzeltilmiş fiyatıyla işlem görecek.

SERMAYE YAPISI 7 KATINDAN FAZLA BÜYÜDÜ

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre Merko Gıda hisselerinde yüzde 638,33834 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirildi.

Bu işlemle birlikte yatırımcıların elindeki hisse miktarı artarken, hisse fiyatı da bu oranda aşağı yönlü revize edildi.

MERKO PAYLARI İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ FİYATI: 2,09 TL

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle hisse fiyatında yapılan düzeltmeyi şu verilerle paylaştı:

• Şirket: Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

• İşlem: İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı

• Artırım Oranı: Yüzde 638,33834

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,09 TL

(Not: Belirlenen 2,09 TL'lik fiyat teorik olup, fiyat adımına yuvarlanmamış halini temsil etmektedir.)

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların cebinden herhangi bir nakit çıkışı olmadan portföylerindeki hisse sayısının artması anlamına geliyor.

Merko Gıda örneğinde, bölünme öncesi elinde 100 lot hissesi bulunan bir yatırımcının portföyü, bölünme sonrası yaklaşık 738 lota yükselmiş olacak.

Ancak hisse başına düşen değer azaldığı için toplam portföy değeri (piyasa hareketleri hariç) ilk etapta sabit kalacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

