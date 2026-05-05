Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji yolları üzerindeki baskısını ölçmeye çalışırken, Borsa İstanbul’un bu sabah yatay bir açılış yapması bekleniyor.

Uzmanlar, BİST 100 endeksinin küresel belirsizlikler ve yurt içindeki enflasyon revizyonları nedeniyle güne kararsız bir başlangıç yapacağını öngörüyor.

Orta Doğu’dan gelebilecek olası bir çatışma haberi enerji hisselerini hareketlendirebilirken, Ukrayna-Rusya arasındaki geçici ateşkesin genel piyasa moralini yüksek tutması bekleniyor.

15 Mayıs'ta yayımlanacak olan Capital Intelligence Türkiye Raporu, Türkiye’nin kredi notu ve görünümü açısından ayın en kritik başlıklarından biri olmaya aday.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AVPGY – Şirketin, Muğla Bodrum’daki 5.369 m 2 ’lik tarlayı 180 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

• AVGYO – Metrocity’deki 95 m 2 ’lik bağımsız bölümün kira sözleşmesinin MTRYO ile aylık 120.000 TL’ye yenilendiği açıklandı.

• ANELE – Finans kuruluşlarından kullanılan kredilerin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamındaki sürecin 4 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.

• BVSAN – Şirketin, 920.000 euroluk iş aldığı açıklandı.

• BORLS – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 4 Haziran’a kadar uzatıldı.

• CEMZY – İki yatırımcı tarafından 8.620.814 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• DAPGM – Kerem Berk Kudal tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştieme başvuru yapıldı.

• EBEBK – Nisan ayında 2 mağaza açılışı, 1 mağaza kapanışı gerçekleştiği açıklandı.

• FORTE – Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalenin 12,1 milyon TL ile şirket tarafından kazanıldığı ve davet yazısı alındığı açıklandı.

• FORMT – Stella Bahçe Mobilya’nın paylarının tamamının 150 milyon TL’ye alınacağı açıklandı.

• GLCVY – TEB tarafından gerçekleştirilen 601,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışının kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• GENIL – Şirket tarafından Pfizer PFE İlaçları şirketimim ruhsat sahibi iki ürününün satış, pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerine yönelik işler için 5 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı.

• GUBRF – Şirketin, Sabahattin Zaim Üniversitesi ile atıklardan yerli organik gübre üretimi için işbirliği projesi imzaladığı açıklandı.

• ISMEN – 35 gün vadeli 233,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISMEN – 70 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• IZENR – Kerem erk Kudal tarafından 124.987 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KTLEV – Nisan ayında toplam 31,4 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştiği açıklandı.

• KAYSE – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Kayseri Şeker Tarım Ürünleri’nin sermayesinin 30 milyon TL’den 80 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• KLSYN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 3.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• LINK – Şirketin, Yemek Üretim Sistemi Projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 11,3 milyon TL olacağı açıklandı.

• MIATK – Şirket tarafından geliştirilen 2B – 3B Koordinat Füzyonlu Anti – Spoofing Yüz Doğrulama Bileşeni Projesi’nin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı, proje bütçesinin 12 milyon TL olacağı açıklandı.

• MERKO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 78,7 milyon TL’sinin passata hattında, 58,1 milyon TL’sinin sos hattında, 33,4 milyon TL’sinin modernizasyon yatırımında, 36 milyon TL’sinin inşaat ve depo yatırımında, 37,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• ORGE – Şirketin, Bursa Emek – Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nde 940.002 dolra tutarında ek sipariş aldığı açıklandı.

• RODRG – VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• RUBNS – Furkan Tepe tarafından 1.156.482 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SMTRG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TRGYO – İstanbul Başakşehir’deki 45.630 m 2 ’lik taşınmazın 1,2 milyar TL bedelle satıldığı açıklandı.

• TRCAS – Şirketin yüzde 30 iştiraki RWE & Turcas Güney’in Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'ndeki bakım çalışmasının tamamlandığı açıklandı.

• VESBE – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• VANGD – Şirketin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü ile 2026 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında hizmet alımına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 227.291 adet pay 26,90 – 27,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 61,15 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,51’e yükseldi.

• FZLGY – Azimur Portföy tarafından 14,80 TL fiyattan 8.930.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,91’e geriledi.

• ISKPL – Atlas Portföy tarafından 21,00 TL fiyattan 30.925.229 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,98’e yükseldi.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 112,20 TL fiyattan geri alındı.

• MERKO – Merko Holding tarafından 15,45 – 15,80 TL fiyat aralığından 1.154.631 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,71’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• MERKO – Şirket sermayesi bugün 115,1 milyon TL’den yüzde 638,3 oranında bedelsiz olarak 734,9 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltmiş pay fiyatı 2,09 TL’ye denk gelmekte.

• MERCN – Şirket sermayesinin 190,4 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 308,7 milyon TL artışla 571,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.18 3.498.119.342,41 % 1.92 11:03 ASTOR 292.25 2.718.600.430,00 % 0.69 11:03 EREGL 36.86 2.396.466.970,34 % 2.9 11:03 THYAO 302.25 2.148.462.947,25 % 0.5 11:03 ASELS 429.25 2.059.338.137,50 % -0.58 11:03 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım