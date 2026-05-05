Şirket yönetim kurulu, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloları inceleyerek temettü konusundaki nihai kararını verdi.

"NET DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADI"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) finansal raporlama esasları tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolar uyarınca, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı belirtildi.

Bu gerekçeyle, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine yönelik olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildiği bildirildi.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, Batıçim'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak; net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

