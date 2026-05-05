Borsa İstanbul'da gayrimenkul sektörünün dikkat çeken isimlerinden Ahes GMYO (AHSGY), yeni haftaya damga vuruyor. Geçtiğimiz haftayı hareketli kapatan hisse, tavan serisini haftanın ikinci işlem gününe de taşıyarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

İKİ GÜNDE İKİ TAVAN

AHSGY hisseleri, Pazartesi günü sergilediği güçlü performansın ardından dün saat 12.15 itibarıyla 20,24 TL’ye ulaşarak tavan fiyattan işlem görmüştü. Haftanın ikinci işlem günü olan Salı seansına da aynı kararlılıkla başlayan hisseler, açılışla birlikte yüzde 9,98 değer kazandı. Bu yükselişle birlikte hisse fiyatı 22,26 TL seviyesine tırmanarak yeniden tavan oldu.

ALIMLARDA "BANK OF AMERİCA" İMZASI

Hissenin bugünkü performansında aracı kurum dağılımındaki devlerin alımları etkili oldu. Özellikle küresel yatırım bankası Bank of America (BofA), AHSGY alımlarında başrolü oynadı. Saat 10.40 itibarıyla oluşan veriler, alım tarafının oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

En Çok Alım Yapan İlk 5 Kurum (TSI 10.40):

Bank of America: 346.091 Lot (%33,25 pay)

Deniz Yatırım: 229.033 Lot (%22,00 pay)

İnfo Yatırım: 86.674 Lot (%8,32 pay)

Bulls Yatırım: 57.600 Lot (%5,53 pay)

A1 Capital: 55.856 Lot (%5,36 pay)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.