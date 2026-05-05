Pardus Portföy Yönetim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla hisse satış işlemini duyurdu.

1,6 MİLYON LOTLUK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamaya göre, Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföyünde bulunan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. paylarında 4 Mayıs 2026 tarihinde toplam 1 milyon 600 bin adet lot satış işlemi gerçekleştirildi.

PAY ORANI YÜZDE 10 SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ

Söz konusu satışın ardından Pardus Portföy'e bağlı fonların TRILC sermayesindeki payı yüzde 10 sınırının altına gerileyerek yüzde 9,851 seviyesine düştü.

Gerçekleşen işlemle birlikte, şirketin ortaklık yapısında önemli bir eşik olarak kabul edilen yüzde 10 seviyesinin altına inilmesi dikkat çekti.