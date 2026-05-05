Yarından itibaren geçerli olacak bu teknik değişiklikler, hisselerin piyasa derinliğini ve endeks üzerindeki ağırlıklarını doğrudan etkileyecek.

Yeni düzenlemeye göre fiili dolaşım oranları güncellenen şirketler ve oranları şu şekilde açıklandı:

Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) paylarının fiili dolaşım oranı yüzde 71 olarak belirlenirken, Gezinomi Seyahat (GZNMI) hisselerinin oranı yüzde 63 seviyesine güncellendi. Enerji sektörünün önemli oyuncularından Esenboğa Elektrik (ESEN) paylarında oran yüzde 45 olarak duyuruldu. Ayrıca Temapol Polimer Plastik (TMPOL) hisselerinin oranı yüzde 39, Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) hisselerinin oranı ise yüzde 32 olarak revize edildi.

Söz konusu tüm değişiklikler 6 Mayıs 2026 seans açılışıyla birlikte resmen yürürlüğe girecek. Borsada halka açık lot sayısının toplam sermayeye oranını temsil eden bu veriler, özellikle kurumsal yatırımcıların ve endeks fonlarının portföy ayarlamalarında kritik bir rol oynuyor.

