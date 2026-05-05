Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyonun üzerine binen stok krizi, petrol fiyatlarını bir günde yüzde 6 yukarı taşıdı.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'tan piyasaları sarsacak bir uyarı geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA FİYAT PATLAMASI

Pazartesi günü petrol piyasaları adeta yangın yerine döndü. İran’ın stratejik geçiş noktası Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik müdahaleleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir petrol limanında meydana gelen yangın, arz güvenliğini tehlikeye attı.

Donald Trump yönetiminin, bölgedeki deniz taşımacılığını korumak adına ABD Donanması’nı devreye sokma hamlesi, piyasalar tarafından dört hafta önce ilan edilen ateşkesin fiilen sona ermesi olarak yorumlandı. Bu jeopolitik risk dalgası, Brent petrolün ateşini yükseltti.

100 GÜN SINIRI AŞILDI: 98 GÜNLÜK STOK TEHLİKESİ

Goldman Sachs’ın yayımladığı rapora göre, küresel petrol stokları şu an dünya talebinin sadece 101 gününü karşılayabilecek durumda. Bankanın projeksiyonları ise durumun vahametini ortaya koyuyor:

• Mayıs Sonu Öngörüsü: Stokların 98 günlük talep seviyesine gerilemesi bekleniyor.

• Kritik Eşik: Operasyonel minimum seviyelere henüz inilmemiş olsa da stoklardaki bu hızlı erime piyasada "panik alımlarını" tetikleyebilir.

RAFİNE ÜRÜNLERDE 45 GÜN SINIRI

Kriz sadece ham petrolle sınırlı değil. Rafine edilmiş ürünlerde (benzin, motorin vb.) durum daha ciddi bir hal aldı.

Goldman Sachs analistlerine göre ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonları öncesinde 50 günlük talebi karşılayan rafine ürün stokları, bugün itibarıyla 45 güne kadar gerilemiş durumda.

KÜRESEL ENFLASYON İÇİN TEHDİT

Analistler, özellikle bazı bölgelerde yaşanan arz kesintilerinin "hızlı düşüş eğilimi" ile birleşmesinin, enerji maliyetlerini kontrol edilemez bir noktaya taşıyabileceğini vurguluyor.

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen günlük milyonlarca varil petrolün akışındaki en ufak bir kısıtlama, küresel stokların mayıs sonu hedeflerinden bile önce tükenmesine neden olabilir.

Enerji piyasalarındaki bu daralma, sadece pompa fiyatlarını değil; gıda, nakliye ve tüm üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek küresel enflasyonun yeniden tırmanmasına yol açabilir. Yatırımcıların ve karar vericilerin "98 günlük" sınırı yakından takip etmesi gerekiyor.