Küresel enerji piyasalarında sular durulmuyor. Brent petrol fiyatlarını 110 dolar seviyelerinin de üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarında tansiyonu yükseltti.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik restleşmeler, Brent petrol fiyatlarını 114 dolar seviyesine kadar tırmandırırken; Türkiye’de de gözler pompa fiyatlarına çevrildi.

Döviz kurundaki yukarı yönlü seyir ve küresel maliyet artışları, akaryakıt tabelalarını yeniden şekillendirdi.

İran ve ABD hattındaki gerginliğin Hürmüz Boğazı üzerinden bir enerji krizine dönüşme ihtimali, petrol fiyatlarını kısa sürede yüzde 6 oranında artırdı.

Uzmanlar, sevkiyat yollarındaki bu tıkanıklığın devam etmesi durumunda pompa fiyatları üzerindeki baskının artabileceği uyarısında bulunuyor.

ZAM VEYA İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR MI?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve dolar kurunun 45 TL seviyelerindeki seyri, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ihtimalini güçlendiriyor.

Henüz resmi bir zam duyurusu yapılmamış olsa da ürün bazlı maliyet artışlarının hafta sonuna doğru tabelalara yansıması bekleniyor.

5 Mayıs 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.65
Gazyağı 84.92
