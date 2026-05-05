Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından enflasyon hakkında değerlendirmede bulunarak, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Nisan ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 artarken yıllık bazda yüzde 32,37 arttı.

Enflasyon rakamları ile ilgili dün değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Hâlen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibarıyla rüzgâra karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Biz karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.”

"ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRECEĞİZ"

Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesine yorum ekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Şimşek, “Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız.” açıklamasında bulundu.

