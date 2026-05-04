Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında arttı.

Bu veri, ekonomistlerin yüzde 3,19 olan ortalama beklentisinin yaklaşık 1 puan üzerinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre nisan ayında enflasyon rakamlarındaki değişim şöyle oldu:

• Yıllık Artış: Yüzde 32,37

• Aylık Artış: Yüzde 4,18

• Yıl Başından İtibaren Artış (4 Aylık): Yüzde 14,64

• 12 Aylık Ortalamalarda Artış: Yüzde 32,43

BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞEN RAKAMLAR ARASINDAKİ FARK

Hafta başından bu yana piyasaların odağında olan anket sonuçları ile gerçekleşen veriler arasında belirgin bir fark oluştu.

AA Finans’ın 29 ekonomistle yaptığı ankette nisan ayı için en yüksek beklenti yüzde 3,60 seviyesindeyken, TÜİK’in açıkladığı yüzde 4,18’lik rakam en iyimser ve en kötümser tahminlerin dışına çıktı.

KONUT VE ENERJİ GRUBUNDA SERT YÜKSELİŞ

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinde, harcama grupları bazındaki detaylar hayat pahalılığının hangi alanlarda yoğunlaştığını gözler önüne serdi.

Genel endeksteki yüzde 4,18’lik aylık artışta konut, ulaştırma ve gıda grupları başrolü oynadı.

Nisan ayında en dikkat çekici artış konut, su, elektrik ve gaz grubunda yaşandı. Bu grup hem aylık hem de yıllık bazda enflasyonu yukarı çeken ana unsur oldu:

• Konut, Su, Elektrik ve Gaz: Aylık yüzde 7,99 artış göstererek genel endekse 0,90 puanlık dev bir katkı sağladı. Grubun yıllık artışı ise yüzde 46,60’a ulaştı.

• Ulaştırma: Akaryakıt ve servis ücretlerindeki değişimlerin etkisiyle aylık yüzde 4,29, yıllık yüzde 35,06 artış kaydetti.

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: En yüksek ağırlığa sahip grup olan gıdada fiyatlar aylık yüzde 3,70, yıllık ise yüzde 34,55 oranında yükseldi.

HARCAMA GRUPLARININ ENFLASYONA KATKISI

Enflasyon sepetindeki en ağırlıklı üç grubun yıllık enflasyon üzerindeki toplam etkisi oldukça yüksek gerçekleşti. 32,37 puanlık yıllık enflasyonun;

• 8,72 puanı gıda ve alkolsüz İçecekler,

• 6,30 puanı konut,

• 5,66 puanı ulaştırma grubundan geldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA GÖRÜNÜM

İşlenmemiş gıda, enerji, içki, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi, nisan ayında aylık yüzde 3,42 artış gösterdi.

Bu grubun yıllık artışı yüzde 30,51 olarak kaydedilirken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,01 oldu.

Çekirdek enflasyonun genel enflasyona göre bir miktar daha düşük seyretmesi, enerji ve gıda dışı kalemlerdeki baskının görece daha kontrollü olduğunu gösterdi.

147 ALT SINIFTA FİYATLAR ARTTI

Nisan ayında endeks kapsamında takip edilen 174 alt sınıftan;

• 147 alt sınıfta fiyat artışı yaşanırken,

• Sadece 19 alt sınıfta fiyatlar geriledi,

• 8 alt sınıfta ise fiyatlar değişim göstermedi.

Veriler, nisan ayı enflasyonunun özellikle konut ve enerji kalemlerindeki yüksek seyir nedeniyle beklentileri aştığını kanıtlıyor.

Gıda fiyatlarındaki yıllık yüzde 34,55'lik artış ise hanehalkı bütçesi üzerindeki baskının en önemli unsuru olmaya devam ediyor.

MAAŞ ZAMLARI VE PARA POLİTİKASI İÇİN KRİTİK EŞİK

Açıklanan bu veriler, sadece piyasa dengelerini değil, milyonlarca vatandaşın gelirini de doğrudan etkileyecek.

• Memur ve Emekli Zammı: Nisan ayı verisiyle birlikte, yılın ilk yarısı için geçerli olacak enflasyon farkı hesaplamasında kritik bir dönemeç geçildi. 4 aylık kümülatif artışın yüzde 14,64’e ulaşması, Temmuz ayındaki maaş güncellemeleri için güçlü bir zemin oluşturdu.

• Merkez Bankası'nın Masasında: Beklentilerin üzerinde gelen bu veri, Merkez Bankası’nın dezenflasyon süreci kapsamında atacağı faiz ve likidite adımları üzerinde baskı yaratabilir.