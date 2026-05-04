Bakan Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak gerçekleşirken, Şimşek paylaşımında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu vurguladı.

"YÜKSELİŞ GEÇİCİ, DEZENFLASYONUN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.

Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."